Hafif Sağanak Yağışlı 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.04.2023 10:40

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu.

Ödemeler dengesi verileri açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2023'te cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
OSB ve enerji alanında düzenlemeler Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Milli Muharip Uçak ‘yerli füzelere’ hazır
11:43
Bakan Varank: Türkiye yarın tek seferde 4 uyduyu uzaya gönderecek
11:34
Kayseri'de evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:31
TÜİK 11 sözleşmeli personel istihdam edecek
11:27
Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti
11:33
Her 10 balıktan 4'ünde mikroplastik çıktı
Doğa tutkunları Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi
Doğa tutkunları Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi
FOTO FOKUS
Milli Muharip Uçak ‘yerli füzelere’ hazır
Milli Muharip Uçak ‘yerli füzelere’ hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ