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Ekonomi
TRT Haber 10.04.2023 10:00

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü şubatta bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

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