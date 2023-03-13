Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2023'te cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ocakta 12 milyar 431 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi ocakta 381 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2023 için toplam cari işlemler açığı beklentisi ise 43 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.