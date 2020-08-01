Türkiye'nin zengin coğrafyasının yanı sıra, kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de 501 coğrafi işaretli ürünün tescili alınırken bunun 206'sı oda ve borsalar tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca 595 tescil başvurusunun 197'si de yine oda ve borsalara ait bulunuyor.

İlk üç sırada yer alanlar

Oda ve borsalarca tescil ettirilen coğrafi işaretli ürünler arasında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 25, Gaziantep Ticaret Borsası 12, Van Ticaret ve Sanayi Odası 5 coğrafi işaret tescili ile ilk üç sırada yer alıyor.

Coğrafi işaret başvurusunda ise ilk üç sırada, 12 ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 11 ile Gaziantep Ticaret Borsası ve 9 ile Adana Ticaret Odası bulunuyor.

Katma değeri artırıyor

Coğrafi işaretler, ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor.

Oda ve borsalar da coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yapıyor.