Duman 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.03.2024 09:47

Ocakta Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası yatırım geldi

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 910 milyon dolara yükseldi.

Ocakta Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı.

Buna göre, ocakta Türkiye'ye giren toplam UDY miktarı yüzde 20 artışla 910 milyon dolar oldu. Yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 415 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 6 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 910 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında çekilen UDY, aynı ay içerisindeki cari açığın yüzde 36'sına karşılık geldi. 2002 yılından itibaren değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye gerçekleşen kümülatif UDY girişleri 264 milyar doları aştı.

En fazla yatırım ABD'den geldi

Ocak ayında 399 milyon dolar olarak gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri arasında başı çeken sektör 167 milyon dolarla (yüzde 42) madencilik ve taş ocakçılığı oldu. Toptan ve perakende ticaret ise yüksek performansını sürdürerek yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 15'ini çekti.

Yılın ilk ayında Türkiye'nin çektiği UDY'de en yüksek payı yüzde 44 ile ABD alırken, onu yüzde 17 ile Almanya, yüzde 12 ile Birleşik Krallık izledi. Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin aldığı toplam pay yüzde 27 oldu. ​​​​​​​

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Ekonomik Büyüme İhracat İthalat
Sıradaki Haber
Piyasalar pozitif seyir hakim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Mahallenin ilk kadın muhtar adayı 22 erkek adaya karşı yarışacak
11:32
Metan emisyonlarının en büyük sorumlusu ABD oldu
11:30
Alanya'da otelde yangın çıktı
11:28
TCDD otlarla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
11:27
Japonlar 'Oppenheimer'ın Oscar almasına tepkili
11:23
Ordu’da silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı
Ağrı Dağı kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Ağrı Dağı kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
FOTO FOKUS
En büyük Harbiyeli'nin izinde tarihe yolculuk
En büyük Harbiyeli'nin izinde tarihe yolculuk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ