Duman 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.02.2025 11:15

Ocakta fiyatı en fazla düşen çocuk giyimi oldu

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,13 ile çocuk giyimi oldu.

Ocakta fiyatı en fazla düşen çocuk giyimi oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ayakta tedavi hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 44,31 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler, yüzde 43,93 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 34,48 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 30,49 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler, yüzde 28,94 ile evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yer aldı.

En çok çocuk giyimi ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,13 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,91 ile kadın giyimi, yüzde 5,37 ile erkek giyimi, yüzde 4,47 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,95 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,48 ile çocuk ve bebek ayakkabısı izledi.

ETİKETLER
Enflasyon TÜİK
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon son 38 ayın en düşük seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret
12:21
TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi
12:06
Cevdet Yılmaz: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz
12:07
Adıyaman'da okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi
11:53
Elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı
12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 1381 engelli öğretmen atanacak
Yerli FPV kamikaze dron MERKÜT göreve hazır
Yerli FPV kamikaze dron MERKÜT göreve hazır
FOTO FOKUS
Savunma sanayii ataşeleri ülkeler arasında köprü olacak
Savunma sanayii ataşeleri ülkeler arasında köprü olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ