Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
New York borsası, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi iyimserliğiyle güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 30.300,67 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 3.719,81 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 artarak 12.730,93 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: Borsa
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