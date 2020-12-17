Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,7450 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla 7,7626 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7,8029'dan tamamladı.

Dolar/TL, üst üste düşüşünü 5'inci işlem gününe taşımasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,7590'dan işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,4890'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,5310'dan satıldı.

17 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: