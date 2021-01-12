Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yatay seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 31.023,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselişle 3.803 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 13.067,75 puandan işlem görmeye başladı.
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