Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,50 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3486, en yüksek 7,5234 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4822'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,4520'den işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 9,0610'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,0980'den satıldı.

Dün analistlerin kısa vadede direnç olarak nitelendirdiği 90,5'in üzerine çıkarak 90,7 seviyesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 90,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1257 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

12 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle: