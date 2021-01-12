Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altının kilosu 449 bin 500 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilosu 449 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 444 bin 500 lirayı, en yüksek ise 449 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 449 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 397 milyon 241 bin 939,09 lira, işlem miktarı ise 892,67 kilo oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 414 milyon 412 bin 164,46 lira olarak gerçekleşti.
Etiketler: Altın
Sıradaki Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 12 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz