Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 25.725,85 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.152,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.541,96 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki yükseliş ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırırken, virüsün tedavisine yönelik yürütülen çalışmalarda pozitif gelişmeler yaşandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın ölüm riskini yüzde 62 azalttığı kaydedildi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği belirtildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.