Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artışla 33.223,83 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,50 artarak 4.288,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 kazançla 13.473,58 puana çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından Amerikan borsasında endeksler toparlanma gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrası ABD yönetimi, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve 25 iştirakinin ise ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenirken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

Yaptırımların Rus ekonomisine ciddi maliyetler getireceğini vurgulayan Biden, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacaklarını ifade etti.

Rusya SWIFT sisteminden çıkarılabilir

Biden, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ise "her zaman bir seçenek" olduğunu, ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir karar olmadığını belirtti.

Öte yandan, jeopolitik gerilimin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, Brent petrolün varili 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları aşmasının ardından 95 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 93 dolardan işlem gördü.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise 1.905 dolar seviyesine geriledi.