Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus borsasında sabah seansı iptal edildi
[Temsili fotoğraf: AFP]
Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıplarının ardından, Moskova Borsası yarınki sabah seansının iptal edildiğini duyurdu.
Moskova Borsası, piyasalarda önemli miktarda dalgalanmalar yaşandığını açıkladı.
Yatırımcılara duygusal tepkiler verilmemesi tavsiyesinin yer aldığı açıklamada, "Tecrübe, acele yapılan işlemlerin yatırımlarda olumsuz sonuçlar yaratabileceğini gösterir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre ayrıca, Moskova Borsasında yarınki sabah seansı iptal edildi.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatın ardından Moskova Borsası yüzde 33'ten fazla değer kaybederek 2.058 puana geriledi.
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