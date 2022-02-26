Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,51 artışla 34.058,75 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,22 kazançla 4.384,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 artarak 13.694,62 puana çıktı.

ABD yönetiminin Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından yükselişe geçen endeksler, gün boyunca pozitif bir seyir izledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası bir dizi yaptırım kararı alan ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine de yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Kongresi'ne sunduğu yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda, Rusya ve Ukrayna ile ilgili son jeopolitik gerilimlerin küresel finans ve emtia piyasalarında bir belirsizlik kaynağı olduğunu bildirdi.

Petrol fiyatı yeniden 100 doların altında

Güvenli liman alımları ve tedarik konusunda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yükselen altın ve petrol fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı hafta ortasında 2014'ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkmasının ardından 94 dolar seviyelerine gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 91 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Altının ons fiyatı da Ocak 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkmasının ardından 1.889 dolar seviyelerine geriledi.

Kişisel tüketim harcamaları piyasa beklentilerinin üzerinde

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler ocakta değişim göstermezken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 5,2 ile 1983'ten bu yana en yüksek artışı gösterdi.