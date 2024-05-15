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Ekonomi
AA 15.05.2024 10:24

Nektarin ve brokoli ticari kalite denetimi kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik yaptığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de dahil etti.

Nektarin ve brokoli ticari kalite denetimi kapsamına alındı

Bakanlıkça hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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Ticaret Bakanlığı
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