Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak
[Fotoğraf: Depophotos]
Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
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