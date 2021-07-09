Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.