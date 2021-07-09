ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 900 bin varil (yüzde 1,5) azalarak yaklaşık 445 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 200 bin varil azalarak 621 milyon 300 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 6 milyon 100 bin varil (yüzde 2,5) azalışla 235 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.