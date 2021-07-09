Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 900 bin varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 900 bin varil (yüzde 1,5) azalarak yaklaşık 445 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.
Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 200 bin varil azalarak 621 milyon 300 bin varil oldu.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 6 milyon 100 bin varil (yüzde 2,5) azalışla 235 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.
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