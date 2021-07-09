Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 402,5 milyon liralık ödemelerin bugün üreticilerin hesabına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 lira, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 lira, çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 lira, Bitki Karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira, AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin lira, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.