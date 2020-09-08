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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün itibarıyla başlatıldı.
Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden yapılacak.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara yarın Eylül'de yapılacak.
Etiketler: nakdi ücret desteğiSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 09:56
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