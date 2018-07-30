MÜSİAD: Ticaret savaşlarının bize faydası olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'da gündemi değerlendirdi.

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar." dedi.

"Açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesine değinen MÜSİAD Başkanı Kaan, "Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli' dedik." ifadesini kullandı.

"Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek"

Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerektiğini belirten Kaan, "Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek. İş adamı olarak bizler daha sade vergi sistemiyle hareket etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesi doğru değil"

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Faiz konusunda özellikle hassasız. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

"Kurda maksimum seviye 4,30 civarında"

Faiz artırmanın artık Türkiye'de kuru baskı altına alacak bir unsur olmadığını vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Kurda maksimum seviyenin 4,30 gibi olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük oluyor. Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA