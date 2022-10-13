Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 9 aylık döneminde 2 milyon 622 bin 796 turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 129 bin 603 turistle İngiltere, 311 bin 261 turistle Rusya, 187 bin 479 turistle Almanya, 157 bin 395 turistle Polonya, 92 bin 914 turistle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de 744 bin 144 turist kente geldi.

2021'de 1 milyon 83 bin turist gelmişti

Geçen yılın aynı döneminde ise Muğla'yı 908 bin 448 kişi ziyaret etmişti.

Muğla'ya COVID-19 tedbirlerinin uygulandığı geçen yıl 1 milyon 83 bin 589, 2020 yılında da 695 bin 314 turist gelmişti.

Kentteki tatil beldelerini salgından önceki 2019 yılında ise 3 milyon 256 bin 650 turist ziyaret etmişti. Bu yıllarda gelen ziyaretçilerin yarısından fazlasını yine İngiliz turistler oluşturmuştu.