Ekonomi

Motorinin litre fiyatında artış

21 Ekim 2019 Pazartesi 23:01 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 23:04

Motorinin litre fiyatına, gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruşluk artış yapılacak. Artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.