Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne, ABD'deki yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından yurda dönen Eski Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atillla atandı.

Atamayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sosyal Medya hesabından duyurdu. Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BİST için hayırlı olmasını diliyorum" yazdı.

Hakan Atilla, 19 Mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

1995'de Halkbank'ta göreve başlayan Mehmet Hakan Atilla, 2011-2017 arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Mehmet Hakan Atilla kimdir?

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.

Atilla daha sonra, Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Kaynak: TRT Haber