Hakan Atilla, New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayolları'nın New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etmişti. Uçak saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
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ABD'deki "Ambargo davası"nda suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Hakan Atilla, New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayolları'nın New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etmişti. Uçak saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Ayrıntılar geliyor...