Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Borcunu ödemek ve tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık iki kat artış gösterdi. Önceki dönem 8 bin 735 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığı kampanyadan bu dönem 14 bin 979 kişi faydalandı.

13 bin 175 kişi tapusunu aldı

Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığı kampanyada, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla bin 804 kişi de yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalandı.

İndirim kampanyasında kapatılan borçların yüzde 61'i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflarla kapatıldı.

Kaynak: AA