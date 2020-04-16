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Motorine 21 kuruşluk indirim
Motorin grubunda 21 kuruş indirime gidilecek.
Motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Buna göre, motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirim 17 Nisan itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Son olarak 10 Nisan'da motorinde 7 kuruş indirim yapılmıştı.
Etiketler: son dakika motorinSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:34
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