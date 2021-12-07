Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 66 kuruşluk artış yapılacak.

Buna göre Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.