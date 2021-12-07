Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıl (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 2,1, 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 4,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde de GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9 yükseldi.

GSYH, yılın ikinci çeyreğinde de Euro Bölgesi'nde yüzde 2,2, AB'de yüzde 2,1 artmıştı.

Söz konusu dönemde önceki çeyreğe kıyasla Almanya yüzde 1,7, Fransa yüzde 3, İtalya yüzde 2,6 ve İspanya yüzde 2 büyüdü.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya yüzde 2,6, Fransa yüzde 3,3, İtalya yüzde 3,9, İspanya yüzde 2,7 büyüme gösterdi.

AB ve Euro Bölgesi'nde istihdam, 2021'in üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 2,1 arttı.