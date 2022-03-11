Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Ca"ya indirildiği ve kredi notu görünümünün "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

Not indiriminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısında Belarus'un kredi profilinin zayıflamasını yansıttığına işaret edilen açıklamada, Belarus'un kilit ekonomik sektörlerinin yaptırımlar tarafından hedef alındığı, bunun ülkenin borcunu ödeme kapasitesini tehlikeye attığı aktarıldı.

Açıklamada, Belarus'un temerrüde düşmesinin giderek daha olası hale geldiğine dikkat çekilerek, ülkenin notunun 4 kademe düşürülmesi ve negatif görünümü sürdürme kararının Batılı ülkelerin Rusya'nın askeri saldırısına verdiği desteğe misilleme olarak Belarus'a uyguladığı son yaptırımların ardından geldiği ifade edildi.