İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, sektörün ihracatı yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 26,6 artarak 1 milyar 181,5 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-şubat rakamına çıktı.

Söz konusu dönemde 702,4 milyon dolarlık ihracata ulaşan mobilyanın sektörden aldığı pay ise yüzde 59,5 olarak kayıtlara geçti.

En çok mobilya ihracatı ABD'ye yapıldı

Şubat ayı rakamları baz alındığında, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 30 artarak 623,5 milyon dolar oldu. Mobilya ihracatı ise yüzde 20 artarak 377 milyon dolara ulaştı.

En çok mobilya ihracatı yapılan ülke ABD olurken, ABD'yi, Almanya, Fransa, Irak ve Libya takip etti. Sektörün ihracatını en çok artırdığı ülke yüzde 58 ile Katar oldu.

"Rotamızı tüm dünyaya çevirdik"

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörü açısından 2022'nin oldukça iyi başladığını ve güzel devam ettiğin söyledi:

"Gerek üretimde gerekse ihracatta birçok gelişmiş, adı mobilya ile anılan ülkeyi arkamızda bırakmayı başardık. Bugün 20 yıllık emeğin, yatırımın, çabanın meyvelerini topluyoruz ancak şu anda durmak ya da yavaşlamak gibi bir şansımız yok. Aksine daha da hızlanmak zorundayız. Türkiye mobilyacıları olarak, günün, dünyanın ve hedef pazarların, kalite standartlarına, tasarım ve teknoloji ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmalıyız. Rotamızı tüm dünyaya çevirdik. Dünyanın rotasını da ülkemize çevirmek ve dünya için mobilya üretmek için daha fazla çalışmalıyız."

"Rakamlar 6 milyar dolarlık 2022 hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor"

Mobilya üreticileri kooperatifi Masko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu da mobilya sektörünün son yıllarda ihracatta yukarı doğru ivmelenerek büyük artışa imza attığını söyledi.

Geçen yıl 2020'ye göre mobilya ihracatında yüzde 23 artış yakaladıklarını, bu yıla da son derece iyi başladıklarını ifade eden Mutlu, "Ocak-şubat döneminde ulaştığımız 702,4 milyon dolarlık mobilya ihracatı yıl sonu için belirlediğimiz 6 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

Geçen yıl üyelerinin Hindistan, Pakistan, Fas, Kazakistan gibi pazarlara ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Mutlu, "Bu yıl da yeni pazarlara girişimiz sürecek. Türk mobilyasına ilginin giderek artacağını düşünüyorum. Hem kalitemiz hem fiyat avantajımız hem coğrafi konumumuzla birçok noktada rekabet ettiğimiz diğer ülkelere göre avantajlı pozisyondayız" diye konuştu.