İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği rakamlarından derlenen verilere göre, sektörün ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde rekor kırdı.

Yılın 9 ayında sektörün dış satımı Türkiye ortalamasının üzerinde artarak 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobilya sektörü bu ihracattan 3,55 milyar dolar pay aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok mobilya ihracatı yaptığı ülkelerin başında 380,2 milyon dolar ile Irak geldi. Irak'ı, 304,4 milyon dolarla Almanya, 191,2 milyon dolarla İsrail ve 186,7 milyon dolarla ABD takip etti. 161 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapılan Fransa bu alanda 5. sırada yer aldı.

Mobilya ihracatında en yüksek artış Katar'da

Bu yıl mobilya ihracatının en çok arttığı ülke yüzde 90 ile Katar oldu. Katar'a 150,6 milyon dolarlık mobilya satışı gerçekleşti.

Dönem içinde mobilya ihracatında öne çıkan ürünler arasında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar yer aldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde eylül ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 761 milyon dolar oldu. Bu rakamın 432 milyon dolarını mobilyalar oluşturdu.

Kağıt ve karton sektörünün gözdesi Birleşik Krallık

Ocak-Eylül 2022'de kağıt ve karton sektörünün ihracatı yüzde 21 artışla 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Karton ve ambalaj sektörü ise bu ihracat rakamından 891 milyon dolarlık pay aldı.

Kağıt ve karton ürünleri sektörünün 9 aydaki en önemli pazarı 268 milyon dolarla Birleşik Krallık olarak belirlenirken, ihracat artışında zirve yüzde 152 ile İtalya'nın oldu. İhracatta ilk 5 sırada Bileşik Krallık, İsrail, Irak, İran ve ABD yer aldı.

"Suudi Arabistan ve Rusya'ya ihracatta artış yakaladık"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, mobilya ihracatının artmasında güçlü oldukları pazarlarda yeniden yükselişe geçmelerinin etkili olduğunu söyledi.

Bu noktada Suudi Arabistan ve Rusya'ya yaptıkları ihracatta bu yıl içinde yükseliş yaşandığını ifade eden Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin gerçekleşmesi sonrasında yüzde 50'nin üzerinde bir artış yakaladık ve 2021'in toplam rakamını şimdiden geçtik. Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile sıkıntılar yaşamaya başlamasıyla mobilya pazarında yeni alanlar açtık. Geçtiğimiz yıl Rusya'ya yaklaşık 67 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Hedefimiz 2022'yi, geçtiğimiz yılın rakamlarının üzerine koyarak tamamlamak."

"Kağıt ve karton sektörü rotasını 2023 hedeflerine çevirdi"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran da kağıt ve karton sektörü özelinde yükselen grafiğin ihracat rakamlarıyla desteklendiğini ifade etti.

Dünyanın şu an için ham madde ve enerjiye ulaşmada sıkıntı yaşadığına işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Mevcut durum içinde gerekli tüm önlemlerimizi alıp yol haritamızı buna göre şekillendiriyoruz. Yılın bitmesine son bir çeyrek kala ihracat rakamları istediğimiz seviyelerde. Aynı zamanda 2023 yılı için de geniş çaplı bir projeksiyon çizerek çalışmalarımıza başladık. Yeni pazarlara açılarak istediğimiz yatırımları yaptığımız takdirde başaramayacağımız hiçbir şey yok."