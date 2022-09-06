İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, rekor ihracat rakamlarıyla farklı sektörlerdeki istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye’nin 2022 Ağustos ayı ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandı.

Buna göre, Türkiye’nin dış satımı geçen ay yüzde 13,2’lik artışla 21,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatı oldu. Ocak-ağustos döneminde ise ihracat yüzde 18,3 artışla 165 milyar 672 milyon dolara erişti.

Ekonomiye katkısını yatırım ve ihracat rakamları ile artırmaya devam eden Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri sektörünün ağustos ayı ihracatı da 733 milyon dolar olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi. Sektörün yılın 8 ayında Türkiye ihracatına katkısı ise 5,45 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracatı 407 milyon dolar

İhracat payında artışını her ay devam ettiren mobilya sektörü ise ağustos ayında toplam 407 milyon dolar ihracata imza attı. Mobilya sektörünün 8 aylık ihracatı da toplamda 3,11 milyar dolara ulaştı.

Mobilya sektörünün yılın 8 ayında en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada 337 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada 272,4 milyon dolar ile Almanya yer aldı. İsrail’e yapılan ihracat 169,5 milyon dolar olurken dördüncü sıradaki ABD’ye 169,3 milyon dolar, beşinci sıradaki Fransa’ya ise 141,7 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı gerçekleştirildi.

Bu yıl içinde ihracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 74,3 ile Katar oldu ve ülkeye yılın ilk 8 ayında 119,3 milyon dolar mobilya ihracatı gerçekleştirildi. Dönem içinde mobilya ihracatında öne çıkan ürünler arasında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, dünya genelinde yaşanan resesyon endişelerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, yüksek enerji fiyatları gibi küresel gelişmelerin ticareti etkilediği bir dönemde sektör olarak ihracatlarını artıyor olmaktan son derece memnun olduklarını ifade etti.

Özkan, firmaların yurt dışında mevcut pazarlarının yanına yenilerini eklemesi için gerçekleştirdiği çalışmaların da ihracata önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bunun yanı sıra sonbahar mevsimiyle birlikte fuar sezonu da açıldı. Önümüzdeki aylarda sektörümüzle ilgili gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki fuarlara firmalarımız katılım sağlayarak mobilya ihracatının son çeyrekteki performansına olumlu katkı verecek." değerlendirmesinde bulundu.