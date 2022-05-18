Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mısır'a 9 yıl sonra bakan düzeyinde ilk ziyaret
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Bu ziyaret, bakan düzeyinde 9 yıl aradan sonra ilk olması açısından önem taşıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası'nın 346'ncı İcra Direktörleri ve Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılacak.
Toplantı, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılacak.
Böylece Türkiye'den Mısır'a 9 yıl aradan sonra Bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilecek.
İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına 2021 yılında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet Mısır'a gitmişti.
Etiketler: Mısır Nureddin Nebati
Son Haberler
- 16:26
- 16:24
- 16:24
- 16:12
- 16:10
Sıradaki Haber
ÇAYKUR 350 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz