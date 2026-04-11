Ekonomi
AA 11.04.2026 13:10

Milli Savunma Bakanlığına 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek

Milli Savunma Bakanlığının akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üretilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretimi devam eden, ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Demiryollarının savunma açısından stratejik bir unsur olduğunu belirten Uraloğlu, bu anlayışla demiryollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya destek verdiklerini vurguladı.

Sivas'ta üretilecek

Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığına teslim edilen 9 adet akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim sürecini başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin milli savunmasına, yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz, böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adetle birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız. Bu üretim, savunma sanayimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak."

TÜRASAŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı
