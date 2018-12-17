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Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi kasımda 7,6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 54,5 milyar lira açık verdi.

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Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 81,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,1 yükselerek 74,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artışla 690,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24 yükselişle 745,4 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 7,6 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde de 54,5 milyar lira açık verdi.

Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran’daki seçimlere rağmen sıkı duruşun korunduğuna dikkat çekti. Albayrak, "Hedeflediğimiz rakamı yakalayacağız" dedi.  

Kaynak: AA

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