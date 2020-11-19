Merkez Bankası, yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,75 artırarak yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.

Bu kapsamda halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım'dan itibaren Merkez Bankası'nın temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacak.

20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.