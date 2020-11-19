Merkez Bankası, yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dolarda sert düşüş

Kurul, politika faizini yüzde 15'e yükseltti. Kararın ardından dolar kurunda sert düşüş yaşandı.

Merkez Bankası, faizde sadeleşme adımına da gitti. Tüm fonlamanın, temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi.

Bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacak.

Faiz kararına göre, iktisadi faaliyetteki toparlanman devam ediyor. Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.

Enflasyon görünümünde kalıcı iyileşme sağlanana kadar parasal duruştaki sıkılığın sürdürüleceği vurgulandı.