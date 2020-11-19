Gelir İdaresi Başkanlığı, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" için tanıtım kampanyası yürütecek. Kampanyayla yapılandırma imkanının daha çok kişiye anlatılması ve mükelleflerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, yazılı ve görsel içeriklerden yararlanılacak. Kampanya için afişler, rehberler ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacak. Ayrıca, tüm sosyal medya platformlarında kampanyaya ilişkin paylaşımlar yapılacak.

"Yapılandırma vakti"

Hazırlanan yazılı ve görsel içerikler, kurumun "www.gib.gov.tr" resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Ayrıca abonelere e-posta ve mobil uygulama kullanıcılarına anlık bildirim gönderilerek, kanunun kapsamına ilişkin kamuoyu ve mükellefler bilgilendirilecek.

Kampanyanın ilk gününde 700 bin aboneye e-posta metni gönderilirken, 1 milyon 387 bin kullanıcıya da Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından anlık bildirim yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kampanya süresince vatandaşlara, kesinleşmiş borçlara ilişkin yapılandırmanın kapsamı, avantajı ve başvuru süresine ilişkin bilgi verilecek.

Hazırlanan tanıtımlarda "Yapılandırma vakti", "Vergi borçlarınızı yapılandırın, hem siz kazanın hem Türkiye kazansın" sloganları kullanılacak.

Geçmiş yıllardaki yapılandırma kampanyalarının sembolü olan "gülen emoji" figürü bu yıl da kullanılacak ancak gülen emoji figürüne bu yıl salgın nedeniyle maske takıldı.

Vatandaşlar Vergi İletişim Merkezini arayabilecek

Vatandaşlar, yapılandırma düzenlemesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek.

Kampanyada, daha geniş kitleleri ilgilendiren kesinleşmiş vergi ve cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları için ayrı ayrı tanıtım çalışmaları da yapılacak. Bu borçlar konusunda broşürler ve videolar hazırlanacak.

Başkanlık, yapılandırma kanununa ilişkin tebliğ çalışmasını da yürütürken, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bu konuda da bilgilendirme yapılacak.

Kampanya 31 Aralık'a kadar devam edecek

Borçlu mükelleflere, gruplarına göre SMS ile yapılandırma hakkında bilgilendirme ve hatırlatma yapılacak.

Kampanya, başvuru süresinin son günü olarak belirlenen 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.

Mükelleflerin, yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin doğru bilgileri alması için kurumun resmi internet sitesini ve doğrulanmış (mavi tikli) sosyal medya hesaplarını takip etmesi önem taşıyor.