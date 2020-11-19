Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), arıtma havuzlarının üzerine kurulu 3 bin 360 güneş paneli ile ihtiyacı olan enerjinin 3'te 1'ini kendisi üretiyor.

15 ay önce bir firmaya yaptırılan ve 6 milyon liraya mal olan sistem sayesinde, son bir yılda enerjide 1 milyon lira tasarruf eden tesis bir taraftan da fazla olan enerjisini satarak 120 bin lira gelir elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Güneş enerjisiyle elektrik enerjisini üreten ilk arıtma tesisi

YASKİ Başkanı Ahmet Kumali, güneş enerji sistemini, enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için hayata geçirdiklerini söyledi.

2019 yılında projenin enerji üretmeye başladığını anlatan Kumali, "Bu proje ile Türkiye'ye örnek olduk. Yaklaşık 15 aydır sistemimiz aktif olarak çalışıyor. Tesisimiz güneş enerjisiyle elektrik enerjisini üreten ilk arıtma tesisidir. 4 havuz üzerinde 3 bin 360 panelden oluşuyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Arıtma tesislerinde dünyada en büyük, Türkiye'de tektir"

Tesisin kuruluş aşamasında destek veren Vali Muammer Erol, milletvekilleri, belediye başkanları ve idarecilere teşekkür eden Kumali, şunları söyledi:

"Arıtma tesislerinde dünyada en büyük, Türkiye'de ise tektir. Tesisimizde enerji giderlerimizin üçte birini karşılıyoruz. Türkiye'de birçok kurum tarafından da örnek alınıyoruz. BUSKİ gibi kurumlardan gelen ekipler burada incelemelerde bulundu. Malum en büyük giderimiz enerji maliyetleri. Bize enerji sağlayan firma ile günlük mahsuplaşma yapıyoruz. Ayrıca fazla ürettiğimizi de UEDAŞ'a satıyoruz. Son bir yıl içerisinde UEDAŞ'a verdiğimiz fazla enerjimiz için 120 bin liralık bir fatura kestik."