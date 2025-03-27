Merkez Bankası'ndan sıkı duruş mesajı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Ara Toplantı'nın özetini yayımladı.
Kurul 20 Mart tarihinde finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Sıkı parasal duruşu destekleyen tedbirler alındı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
Özette finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik önlemler işaret edildi. Söz konusu önlemlerin enflasyonda yukarı yönlü risklerin sınırlandırmayı amaçladığı belirtildi.
Piyasanın etkin işleyişi için gerekli durumlarda ek önlemlerin de alınabileceği vurgulandı.
Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleneceği bildirildi.
Enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda ise politika duruşunun sıkılaştırılacağına dikkat çekildi.