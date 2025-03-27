Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.03.2025 14:58

Merkez Bankası'ndan sıkı duruş mesajı

Merkez Bankası geçen hafta gerçekleştirdiği takvim dışı toplantısına dair detayları yayımladı. Banka ara toplantı özetinde sıkı duruşun süreceği mesajını verdi.

Merkez Bankası'ndan sıkı duruş mesajı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Ara Toplantı'nın özetini yayımladı.

Kurul 20 Mart tarihinde finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Sıkı parasal duruşu destekleyen tedbirler alındı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltildi.

Önlemlerle enflasyon risklerinin sınırlandırılması amaçlandı

Özette finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik önlemler işaret edildi. Söz konusu önlemlerin enflasyonda yukarı yönlü risklerin sınırlandırmayı amaçladığı belirtildi.

Piyasanın etkin işleyişi için gerekli durumlarda ek önlemlerin de alınabileceği vurgulandı.

Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleneceği bildirildi.

Enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda ise politika duruşunun sıkılaştırılacağına dikkat çekildi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Enflasyon
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Yolcu otobüsündeki kutunun içinden piton çıktı
14:54
Oxford Sözlüğü'ne yeni kelime eklendi: Gigil
14:49
Rusya: Ukrayna, anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına saldırmaya devam ediyor
14:44
Başıboş köpeklerden kaçarken yayaya çarptı
14:10
Ankara'da Ramazan Bayramı tatili için trafik tedbirleri alındı
13:59
Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ