Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, izin ve yetkileri olmadan bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödeme hizmetlerine aracılık edildiğine yönelik yoğun bildirim alındığı belirtildi.

İzinsiz ödeme hizmeti verenlerin tahsilat sonrası ödeme yapmadığı da bildirimler arasında.

Ödeme hizmetlerinin bankalar, PTT ile faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tarafından yerine getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yetkili kuruluşların bankanın internet sitesinde ilan edildiği belirtildi.

Ödeme hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.