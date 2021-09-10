Kentte çiftçilerin ürün yelpazesini genişletmek ve ihracattan elde edilen geliri artırmak amacıyla çilek üretimine başlandı.

Kentte ihracatçı Ömer Memur tarafından aile şirketi olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan ve geçen yıl faaliyete geçen dondurulmuş meyve ve sebze fabrikasında yaklaşık 150 kişi çalışıyor.

Ömer Memur, uzun yıllar kuru kayısı ihracatı yaptığını, son yıllarda ise dondurulmuş meyve ve sebzeye yöneldiklerini söyledi.

"Devletimiz fide ile sulama sistemi desteği veriyor"

Malatya'da 100 dönüm çilek tarlası bulunduğunu anlatan Memur, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 yıldır çilek ihraç ediyoruz. Yıllık 15 ile 20 bin ton arasında çilek ihracatı gerçekleştiriyoruz. Malatya'ya dondurulmuş meyve ve sebze fabrikası kurduk, çileğin üretimini hem deneyip hem de çiftçilere tanıtmak istedik. Malatya'da çiftçiler çilek yetiştirerek para kazanabilir. Çilek biraz daha özen isteyen bir ürün. Devletimiz fide ile sulama sistemi desteği veriyor, çiftçiye bu ürünü desteklemek kalıyor. Çilek üretim yapmak isteyenlere her zaman kapımız açık, gelip yerinde görebilirler."

Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde çilek üretiminde dönüme 5 ile 6 ton verim elde edildiğini belirten Memur, "Çileğin tonu 10 bin lira, dönümde 5 ton verim alırsa 50 bin lira yapar. Biz fabrika kurduk, ekimini yaptık, üreticiye alım garantisi de verdik. Organik üretim yapan üreticiler, bizlerle sözleşmeli üretim yapabilirler. Bu yıl Türkiye'nin haricinde Mısır ve İran'dan da çilek getirterek fabrikada işledik ve Avrupa ülkeleri ile ABD'ye sattık" dedi.