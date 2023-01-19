Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılarla bir araya geleceği toplantının ardından Merkez Bankası, ihracatçılar için hazırladığı destek paketinin ayrıntılarını medya temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşacak.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun paketle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı toplantı, İstanbul'da olacak.