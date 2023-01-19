Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan ihracatçılara destek paketi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın ihracatçılar ile bir araya gelecek. Buluşmanın ardından Merkez Bankası'nın ihracatçılar için hazırladığı destek paketinin ayrıntıları açıklanacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılarla bir araya geleceği toplantının ardından Merkez Bankası, ihracatçılar için hazırladığı destek paketinin ayrıntılarını medya temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşacak.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun paketle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı toplantı, İstanbul'da olacak.
Etiketler: İhracat Merkez Bankası
Son Haberler
- 12:05
- 11:59
- 11:56
- 11:52
- 11:49
Sıradaki Haber
40 şirketin geri ödeme süreci: 1 milyar liraya yaklaşan kısmı tahsil edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz