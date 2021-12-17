Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Merkez Bankası dövize beşinci kez doğrudan müdahale etti. Yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
Merkez Bankası, pazartesi günü de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.
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