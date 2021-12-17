TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilen yer hareketleri izleme sistemi (Yer-His), Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.

Marmara Bölgesi'ndeki olası depremde, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye ait doğal gaz tesislerinin güvenli şekilde durdurulması kritik öneme sahip.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda geliştirilen sistem sayesinde deprem özelliği taşıyan yer hareketleri yaklaşık 2 saniye öncesinden algılanabiliyor. Bu sürede tesislerde anında acil durum kapama mekanizması devreye giriyor ve olası kazalar engelleniyor.

Farklın noktalardaki 6 cihaz sinyal gönderiyor

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi İşletme Müdürü Erkan Akbaş, deprem durumunda bu cihazlardan tesisteki sistemlere sinyal gönderileceğini anlatarak, "Depremden yaklaşık 1-2 saniye önce ön algılama yaparak tesislerin güvenli şekilde durdurulmasını sağlayacak cihazlardan şu an ortak tesiste 5, Kuzey Marmara depolama sahamızda 5 ve Değirmenköy sahamızda 5 adet bulunuyor. 5 cihazdan 3'üne acil sinyal gelmesi durumunda tesislerdeki acil durdurma sistemine sinyal gelecek ve güvenli duruş sağlanacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Marmara Ereğlisi LNG Terminali Proses ve Ölçüm Müdürü Erdinç Deli de terminalin farklı noktalarına 6 cihazın yerleştirildiğini söyledi.

"Deprem sırasında yer hareketlerini önceden haber veriyor"

Cihazların muhtemel bir deprem esnasında yer hareketlerini önceden haber vererek tesise birkaç saniyelik zaman kazandırdığını anlatan Deli, şöyle konuştu:

"Böylece, acil durum kapatma sistemlerimizi devreye sokarak terminalimizde yaşanabilecek herhangi bir kazayı, borularda meydana gelebilecek stres veya kırılmaya yönelik riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. 6 cihazın 4'ünün sismik yer hareketi algılaması durumunda sistem çalışıyor. Bu sinyalin gelmesiyle, pompa ve kompresörler doğrudan durabiliyor. Asıl önemli olan da burada pompa ve kompresörün durması. Çünkü yüksek basıncı pompalar doğuruyor. Bu birkaç saniye bizim için yeterli bir süre."