Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Merkez Bankası dövize üçüncü kez doğrudan müdahale etti. Yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Merkez Bankası Dolar
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