Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası'ndan döviz kararı
[Fotoğraf: AA ]
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.
Merkez Bankası'nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı.
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltildi.
Söz konusu oranlar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Dolar Euro Merkez Bankası Son Dakika
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