Merkez Bankası'nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltildi.

Söz konusu oranlar 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

