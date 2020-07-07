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Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.
Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını düşürdü.
Karara göre faiz oranı yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek.
Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk LirasıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 13:49
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