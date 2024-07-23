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Ekonomi
TRT Haber 23.07.2024 06:50

Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor

Merkez Bankası brüt rezervleri 12 Temmuz haftasında 154 milyar dolara yaklaştı. Rezervlerdeki yükseliş, ekonomiye duyulan güvene de olumlu yansıyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye'nin kredibilitesini de artıracağını vurguluyor.

Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor

Merkez Bankası'nın rezervleri, 12 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar arttı.  153 milyar 796 milyon dolara çıkan rezervler, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rezervlerin artmasıyla ekonomiye güven artıyor, Türk lirası güçleniyor, döviz ihtiyacı azalıyor, yabancı yatırımcıların ilgisi artıyor.

Rezerv ne kadar çok varsa güvenin de o kadar artacağına dikkati çeken AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Yani rezervler ne kadar güçlü olursa ülkenin kredibilitesi o kadar artar, güvenilirliği o kadar artar. Ekonomik istikrarına dair güvende tekrar teyit edilmiş olur." dedi.

"Kur şoklarına karşı TL'nin değerini artıracak"

Enflasyonla mücadele edildiği bir zamanda rezervlerin düzenlenmesinin aynı zamanda TL'nin bu anlamda daha güçlü olacağının bir işareti olduğunu belirten Develi, "Kur oynaklığına karşı kur şoklarına karşı TL'nin değerini artıracaktır. Daha güçlü TL enflasyonla mücadele noktasında ekonomi yapıcıların, ekonomi politikası yapıcılarının ellerini daha güçlü hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor

Rezervlerdeki artış yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini de artırıyor.

Bu durumun ülkeye daha fazla yabancı sermaye girmesini sağlayacağını aktaran Develi, uluslararası piyasaların ülkeye olan güveninin de artacağını kaydetti.

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